МЧС сообщило о возобновлении поисков пропавшего Ан-2 на Камчатке

Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщила о возобновлении поисков пропавшего самолета Ан-2. Отмечается, что к поискам подключили вертолет Ми-8 со спасателями на борту, который вылетел из поселка Оссоры.
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