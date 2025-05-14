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Свежие комментарии

В России раскрыли расчет Запада по Украине

В России раскрыли расчет Запада по Украине

Замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг.

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