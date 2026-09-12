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Татар-информ

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Депутат ГД рассказала, что должны выдать женщине при выписке из роддома

Депутат ГД рассказала, что должны выдать женщине при выписке из роддома

При выписке из родильного дома женщина должна получить медицинские документы о состоянии своего здоровья, а также рекомендации для дальнейшего наблюдения.

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