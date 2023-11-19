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Гореева о 8 промахах: «Я не ощущала руки и пальцы, еле поменяла обойму на последнем рубеже. Стреляла но не чувствовала курка»

Российская биатлонистка допустила в гонке восемь промахов, пять из них – на последней стойке.  «Не было тяжело, но я не ощущала руки и пальцы, еле поменяла обойму на последнем рубеже.

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