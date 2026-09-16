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Первенец в 49 лет, слёзы в «Лапино» и громкие тайны: как российские актрисы становились мамами в 2026 году

Первенец в 49 лет, слёзы в «Лапино» и громкие тайны: как российские актрисы становились мамами в 2026 году

2026 год принёс в отечественное кино настоящую волну беби-бума. Сразу семь известных актрис стали мамами, и у каждой из этих семейных историй свой характер.

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