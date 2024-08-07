В Свердловской области изъята потенциально опасная мясная продукция

Специалисты Россельхознадзора провели проверку торговли мясной продукцией в трех сельских населенных пунктах Белоярского района Свердловской области и выяснили, что один из продавцов работал в антисанитарных условиях, не имел необходимых документов и нарушал правила хранения продуктов.