Назвали 7 вдохновляющих вариантов для устойчивых путешествий

В последнее время популярность устойчивого туризма продолжает расти среди путешественников. Устойчивый тур - это не просто модное слово, а реальная возможность сделать свой отпуск не только более содержательным, но и полезным для нашей планеты.
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