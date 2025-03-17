"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну

ВЗ

Вячеслав Зязев

Странные суждения об идиотизме Европы! Опуская длинные аналитические тезисы, хочется сразу перейти на главную ошибку Европы, проистекающую из этих тезисов! Сейчас кипит Ближний Восток, и что совершенно не вечно! Наиболее одиозные исламские лидеры, задавив и вырезав алавитов, христиан, иудеев и суннитов с суфистами, объединятся в большую силу... на религиозной почве и пойдут на Европу. А там? А там, в Европе уже сконцентрированы многомиллионные мигрантские форпосты (аванпосты), которые по команде взорвут одуревшую Европу. Единственная стратегическая проблема добраться в Европу через Средиземное море (точнее, через Эгейское, Ливийское и Сицилийское моря, через них ближе к Европе). Но, к такому времени Турция точно обеспечит коридор у Босфора. Второй удар, охватывающих Европу "клещей", будет через Марокко и Алжир на Гибралтар. Сейчас исламские радикалы ждут (выжидают) результаты СВО России..., типа кто прогнется! Вот такая картинка, которая имеет очень высокую степень возникновения. И нюанс: А воинов в Европе-то нет! Соросовская падаль воспитала себе подобную падаль-свободного человека, не способного ни работать, ни воевать, но с удовольствие шарахается на митингах, демонстрациях и манифестациях. Не вспоминая Европу, то даже в Сербии погань народно-студенческая бегает с требованием свергнуть Вучича по причине того, что где-то у кого-то "крыша у свинарника обвалилась, придавив хозяина, свиней и зоозащитников, которые пришли к этому хозяину требовать свободы для свиней! Возможно, трагедия в Нови-Сад достойна соболезнования, но связь с "народными выступлениями" о свержении Вучича и историей со "свинарником" выглядит именно так!