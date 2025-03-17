Европа движется в направлении мировой войны. Причем движется, ускоряя ход, под воодушевляющий барабанный бой, с какой-то неистовой бравадой и безрассудством.
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
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Леонид Руси
Гейропка забыла, что все они расположены очень кучно. Так что возвращаться будет некуда... Развалины, радиация, тиф, халера, крысы...
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20 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Странные суждения об идиотизме Европы! Опуская длинные аналитические тезисы, хочется сразу перейти на главную ошибку Европы, проистекающую из этих тезисов! Сейчас кипит Ближний Восток, и что совершенно не вечно! Наиболее одиозные исламские лидеры, задавив и вырезав алавитов, христиан, иудеев и суннитов с суфистами, объединятся в большую силу... на религиозной почве и пойдут на Европу. А там? А там, в Европе уже сконцентрированы многомиллионные мигрантские форпосты (аванпосты), которые по команде взорвут одуревшую Европу. Единственная стратегическая проблема добраться в Европу через Средиземное море (точнее, через Эгейское, Ливийское и Сицилийское моря, через них ближе к Европе). Но, к такому времени Турция точно обеспечит коридор у Босфора. Второй удар, охватывающих Европу "клещей", будет через Марокко и Алжир на Гибралтар. Сейчас исламские радикалы ждут (выжидают) результаты СВО России..., типа кто прогнется! Вот такая картинка, которая имеет очень высокую степень возникновения. И нюанс: А воинов в Европе-то нет! Соросовская падаль воспитала себе подобную падаль-свободного человека, не способного ни работать, ни воевать, но с удовольствие шарахается на митингах, демонстрациях и манифестациях. Не вспоминая Европу, то даже в Сербии погань народно-студенческая бегает с требованием свергнуть Вучича по причине того, что где-то у кого-то "крыша у свинарника обвалилась, придавив хозяина, свиней и зоозащитников, которые пришли к этому хозяину требовать свободы для свиней! Возможно, трагедия в Нови-Сад достойна соболезнования, но связь с "народными выступлениями" о свержении Вучича и историей со "свинарником" выглядит именно так!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Тучи над миром сгущаются. Тревожно как-то. Ох, не зря есть гипотезы, что мы не первая цивилизация на Земле. До сих пор непонятны очень многие артефакты из прошлого.
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7 час.
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