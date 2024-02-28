Маск анонсировал появление новой Tesla Roadster в следующем году

Производитель электромобилей Tesla начнет поставки электрического спортивного автомобиля Roadster в следующем году, заявил 28 февраля генеральный директор компании Илон Маск на странице в соцсети X (бывш.
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