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Клуб "Женские секреты"

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Сочная карамельная шакшука на сковороде: простой рецепт сытного восточного завтрака за 15 минут

Сочная карамельная шакшука на сковороде: простой рецепт сытного восточного завтрака за 15 минут

Кажется, что обычная яичница уже ничем не может удивить, но шакшука легко меняет это представление. Этот рецепт сочетает сочные томаты, ароматные специи и нежные яйца, превращая простой завтрак в яркое блюдо с насыщенным средиземноморским характером.

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