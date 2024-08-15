«Ругинский клуб»: Хранители творческого наследия

В библиотеке «Культурного центра «Наследие» уже более двух лет работает «Ругинский клуб». Объединение молодых поэтов и писателей стало местом притяжения для ямальской молодёжи, наполненной творческой энергией, знаниями традиций и культуры своих предков.
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