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Мини-футбольный клуб «Сибиряк» готов «сдать» фанатов-расистов

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» готов «сдать» фанатов-расистов

После скандальной игры с «Норильским никелем» и оскорбления бразильца Нандо клуб «Сибиряк» не стал открещиваться от своих фанатов, но готов разбираться в ситуации и встретиться с болельщиками для прояснения ситуации.

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