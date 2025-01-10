Мини-футбольный клуб «Сибиряк» готов «сдать» фанатов-расистов

После скандальной игры с «Норильским никелем» и оскорбления бразильца Нандо клуб «Сибиряк» не стал открещиваться от своих фанатов, но готов разбираться в ситуации и встретиться с болельщиками для прояснения ситуации.
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