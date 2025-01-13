В Армении опровергли планы по выходу из ЕАЭС

Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не стоит на повестке Еревана. Планы по приостановке членства Армении в организации на фоне решения вступить в Европейский союз (ЕС) опроверг министр экономики республики Геворк Папоян, передает РИА Новости.
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