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ВС РФ открыли охоту на расчёты дальнобойных дронов ВСУ: в течение одного дня ракетными ударами уничтожены три точки в Харьковской и Сумской областях

ВС РФ открыли охоту на расчёты дальнобойных дронов ВСУ: в течение одного дня ракетными ударами уничтожены три точки в Харьковской и Сумской областях

ВС РФ открыли охоту на операторов дальнобойных дронов ВСУ, которые атакуют российскую территорию. Только в течение субботы, 31 мая, нашим удалось вычислить и уничтожить три точки запуска БПЛА вместе с расчетами.

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