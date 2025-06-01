ВС РФ открыли охоту на расчёты дальнобойных дронов ВСУ: в течение одного дня ракетными ударами уничтожены три точки в Харьковской и Сумской областях

ВС РФ открыли охоту на операторов дальнобойных дронов ВСУ, которые атакуют российскую территорию. Только в течение субботы, 31 мая, нашим удалось вычислить и уничтожить три точки запуска БПЛА вместе с расчетами.
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