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Густое и ароматное варенье из винограда: 3 лучших рецепта

Густое и ароматное варенье из винограда: 3 лучших рецепта

Варенье с целыми ягодами, густое повидло и джем фото: vivooo/Shutterstock/Fotodom.ruОсень — сезон винограда, но, как правило, мы едим его только в свежем виде, изредка добавляем в качестве украшения в салат.

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