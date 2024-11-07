Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовой драки мигрантов в Новосибирске

Очевидцы сообщили, что во время разборок около одного из магазинов были слышны выстрелы.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки с выстрелами, которую устроили мигранты около одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого в Новосибирске.