Третьяк назвал секретом Овечкина его фирменное чувство гола

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который сравнялся с рекордом четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и со дня на день его побьет, имеет свой секрет успеха — чувство гола.