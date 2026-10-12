«Оленеводы спокойно переживут»: власти ЯНАО рассказали о ситуации с пастбищами после пожаров 2026 года

В правительстве ЯНАО прокомментировали тему состояния оленьих пастбищ после сезона агрессивных пожаров в 2026 году — по официальным данным, общая площадь пожаров превысила 830 тысяч гектаров.
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