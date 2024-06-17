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Джо Байден не застыл на сцене, а поприветствовал сторонников на предвыборном мероприятии

Джо Байден не застыл на сцене, а поприветствовал сторонников на предвыборном мероприятии

Президент США Джозеф Байден опроверг слухи о том, что он замер на сцене во время предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе.

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