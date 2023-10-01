Российские военнослужащие отмечают День сухопутных войск

В России 1 октября отмечают свой профессиональный праздник военные сухопутных войск (СВ). В зоне спецоперации навыки такого подразделения Вооруженных сил РФ особенно важны, так как этим бойцам достаются одни из самых сложных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии