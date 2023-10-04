Мужчина надругался над 13-летней девочкой в петербургском парке Чухонка, пишет 78.ru.По данным портала, злоумышленник, одетый в зелёную футболку, бежевые штаны, чёрную куртку и чёрную кепку совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетней.
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