Самые знаменитые изобретения да Винчи, которые остались на бумаге

Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи был назван гением, намного опередившим свое время. Изобретатель танков, подводных лодок, вертолетов и автомобилей, талантливый художник и скульптор, внебрачный сын нотариуса, его воспитывали отец и мачеха.
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