От личное мнение

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот до чего доводит Украину государственная проституция. Но в данном случае блядство.Глупый ход Киева ...
  • Ole Ole
    А вечно гадящая англичанка, исторический корень зла для России ?Сатановский: США ...
  • Алексей Нечаев
    чиновники на местах сделают все чтобы эту помощь ни кто не получил ! ДЕНЕГ У НИХ НЕТ !!!!!!!!!!!!Кабмин утвердил п...

Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию

Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию

Киев, 16 ноября. Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в провокациях России на «агрессивные действия».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Викторов
А ведь провокация может удаться! Пока америкосовскую базу не соорудили и официальный статус она не получила очень может быть, что охерачат эту территорию из ракетного арсенала. Вводить войска на территорию УкРуины не смысла, не необходимости нет. Это только своих бойцов и офицеров гробить, а результат весьма мутный - захват каких то там непонятных территорий в которых нет ни какой надобности. Опять же на этих территориях проживают укрошумеры, которые России на хер не нужны, их же надо кормить, поить, обеспечивать, всем необходимым, а толку с них, кроме вреда, ни какого. По этому самым правильным решением, если эти Зеленские и прочая сволочь укрошумерская вынудят, будет нанести массированные ракетно-бомбовые удары по проблемным территориям и объектам и все, а на территорию УкРуины не входить, мы же не агрессоры, мы только отвечаем на провокации, не более того.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх