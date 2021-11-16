Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию

Андрей Викторов

А ведь провокация может удаться! Пока америкосовскую базу не соорудили и официальный статус она не получила очень может быть, что охерачат эту территорию из ракетного арсенала. Вводить войска на территорию УкРуины не смысла, не необходимости нет. Это только своих бойцов и офицеров гробить, а результат весьма мутный - захват каких то там непонятных территорий в которых нет ни какой надобности. Опять же на этих территориях проживают укрошумеры, которые России на хер не нужны, их же надо кормить, поить, обеспечивать, всем необходимым, а толку с них, кроме вреда, ни какого. По этому самым правильным решением, если эти Зеленские и прочая сволочь укрошумерская вынудят, будет нанести массированные ракетно-бомбовые удары по проблемным территориям и объектам и все, а на территорию УкРуины не входить, мы же не агрессоры, мы только отвечаем на провокации, не более того.