Бывший чемпион мира Цзю о поражении своего сына Тима: недостаточно работы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю оценил первое поражение своего сына, российско-австралийского боксера Тима Цзю, который проиграл представителю США Себастьяну Фундоре.
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