🎶 Музыкальный фестиваль в "Сириусе" 🎶 📅 Дата: 22 декабря 2024 — 12 января 2025 📍 Место: Федеральная территория "Сириус" Вас ждет незабываемое музыкальное событие, посвященное 185-летию Петра Чайковского и 200-летию Иоганна Штрауса! 🌟 Участники: - Валерий Гергиев - Денис Мацуев - Игорь Бутман - Ольга Перетятько - Фабио Мастранджело - И многие другие Программа: 🎻 Камерные концерты 🎼 Симфонические вечера 🌍 Выступления российских и зарубежных артистов На сцене впервые прозвучат многие произведения, включая бессмертные классические шедевры "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".