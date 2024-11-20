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🎶 Музыкальный фестиваль в "Сириусе"

🎶 Музыкальный фестиваль в "Сириусе" 🎶 📅 Дата: 22 декабря 2024 — 12 января 2025 📍 Место: Федеральная территория "Сириус" Вас ждет незабываемое музыкальное событие, посвященное 185-летию Петра Чайковского и 200-летию Иоганна Штрауса! 🌟 Участники: - Валерий Гергиев - Денис Мацуев - Игорь Бутман - Ольга Перетятько - Фабио Мастранджело - И многие другие Программа: 🎻 Камерные концерты 🎼 Симфонические вечера 🌍 Выступления российских и зарубежных артистов На сцене впервые прозвучат многие произведения, включая бессмертные классические шедевры "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

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