Крупные российские банки начали поднимать ставки по рыночной ипотеке. Ужесточение условий по кредитам на жилье произошло после сентябрьского всплеска выдачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Полиция заявила о...
- Дания призвала ЕС...
- ТО Минфин предложил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым