Глава "ПСЖ" Аль-Хелаифи остался недоволен поведением Месси после ухода из клуба

Президент футбольного клуба "Пари Сен‑Жермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил сожаление по поводу заявлений аргентинского форварда Лионеля Месси в адрес французской команды после ухода в американский "Интер Майами".
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