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Украина не Россия: взгляд на украинский «Майн Кампф» 30 лет спустя

Украина не Россия: взгляд на украинский «Майн Кампф» 30 лет спустя

На момент развала СССР мне было 5 лет, естественно, что в таком возрасте я не мог в полной мере осознавать происходящее, и тем более не могло идти речи о том, чтобы давать какую-то оценку событиям и действиям тех или иных политических деятелей.

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