«РВ»: российский военный погиб, подорвав гранату и ликвидировав бойца «Азова»*

Российский военный при штурме бойцом Вооружённых сил Украины (ВСУ) блиндажа погиб, подорвав гранату и ликвидировав бойца «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские ресурсы.
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