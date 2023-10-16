«РВ»: российский военный погиб, подорвав гранату и ликвидировав бойца «Азова»*

Российский военный при штурме бойцом Вооружённых сил Украины (ВСУ) блиндажа погиб, подорвав гранату и ликвидировав бойца «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские ресурсы.