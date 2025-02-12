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Сенатор назвал «очень плохой перспективой» для украинцев призыв в ВСУ с 18 лет

Сенатор назвал «очень плохой перспективой» для украинцев призыв в ВСУ с 18 лет

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский не думает о народе Украины, а стремится лишь к сохранению власти.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Отлично, пускай выгребают всех подряд, чтоб остались одни сифилитики и прочие уроды, чтоб бабам в укрорейхе, даже рожать было не от кого!
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