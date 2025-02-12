Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский не думает о народе Украины, а стремится лишь к сохранению власти.
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