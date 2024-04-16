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Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов

Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов

Автор:  КОШКИН Иллюстрация из открытых источников В пятницу, 12 апреля, состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова.

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Комментарии
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Серж Южанин
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1 час.
Серж Южанин
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1 час.
Алексей Тан
Как &quot;американцы&quot; бросили через фалоимитатор Грузию и Армению.... ТОЧНО ТАК же... они через тот же ФАЛО-имитатор... они бросят.. Украину и Израиль!!!. Задача России... самим очистится от ЭТОГО отребья.
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48 мин.

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