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За рулем

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  • Астон Мартин
    а своего производителя кто то собирается защищать ???🤔Эти бренды из КНР...
  • Федор Листьев
    Лучше мая подожду. Да и то что Citroen позиционирует как среднеразмерный, у китайцев почему-то полноразмерный. И езди...Новая «народная» ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ ...!!!!Ни на что не годя...

Страховщики хотят внедрить новый способ возмещения по ОСАГО

Страховщики хотят внедрить новый способ возмещения по ОСАГО

Страховые компании, предоставляющие обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), выдвинули идею о внедрении трехуровневой системы возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), предлагая более широкий выбор для клиентов.

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