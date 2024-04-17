Страховщики хотят внедрить новый способ возмещения по ОСАГО

Страховые компании, предоставляющие обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), выдвинули идею о внедрении трехуровневой системы возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), предлагая более широкий выбор для клиентов.
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