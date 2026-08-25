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Царьград

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Челябинец не знает, что его ждут 3 млн рублей, и может остаться без выигрыша

Челябинец не знает, что его ждут 3 млн рублей, и может остаться без выигрыша

Счастливчика разыскивают, чтобы отдать ему деньги. В Челябинской области разыскивают обладателя выигрышного билета, который стал призером в государственной лотерее, но до сих пор не знает об этом или не торопится за деньгами.

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