Челябинец не знает, что его ждут 3 млн рублей, и может остаться без выигрыша

Счастливчика разыскивают, чтобы отдать ему деньги. В Челябинской области разыскивают обладателя выигрышного билета, который стал призером в государственной лотерее, но до сих пор не знает об этом или не торопится за деньгами.
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