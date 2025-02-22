ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 060 подписчиков

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной РФ по гимнастике

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной РФ по гимнастике

Олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов «Небесная грация» Алина Кабаева 22 февраля поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх