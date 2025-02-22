Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной РФ по гимнастике

Олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов «Небесная грация» Алина Кабаева 22 февраля поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике.
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