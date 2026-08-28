Украина: В сообщениях СМИ сообщалось, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в ранние утренние часы продолжались отключения электроэнергии и интернета после удара украинского беспилотника по Луганской ТЭЦ в оккупированном Россией Счастье.