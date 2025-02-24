Рябков: понимания «мирного плана» Трампа по Украине после переговоров не появилось

Нужен поиск долгосрочного решения, отметил дипломат.Фото: Ярослав КнязевУ Москвы после встречи представителей России и США в Саудовской Аравии не появилось большего понимания того, что означает «мирный план» американского лидера Дональда Трампа по Украине.