Том Круз полетит в космос в ответ на российский «Вызов»

Первый художественный фильм, снятый в космосе, в скором времени выйдет в кино. Однако американский кинематограф воспринял это как вызов, поэтому актер Том Круз отправится в открытый космос для съемок новой кинокартины, сообщает The Hill.
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