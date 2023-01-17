Слово и дело

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Том Круз полетит в космос в ответ на российский «Вызов»

Том Круз полетит в космос в ответ на российский «Вызов»

Первый художественный фильм, снятый в космосе, в скором времени выйдет в кино. Однако американский кинематограф воспринял это как вызов, поэтому актер Том Круз отправится в открытый космос для съемок новой кинокартины, сообщает The Hill.

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