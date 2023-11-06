Ученые просчитались в оценках магнитной бури

Ученые допустили ошибку в просчетах магнитной бури, которая прошла в воскресенье, 5 ноября. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, специалисты также недооценили мощность бури.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии