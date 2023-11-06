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Ученые просчитались в оценках магнитной бури

Ученые просчитались в оценках магнитной бури

Ученые допустили ошибку в просчетах магнитной бури, которая прошла в воскресенье, 5 ноября. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, специалисты также недооценили мощность бури.

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