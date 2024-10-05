"Всё, что так дорого обошлось…": Сбежавшие знаменитости окончательно отказались от России

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Царьград

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Комментарии
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Игорь Васиков
К ногтю надо прижать тех, кто врагов возвращает и финансирует из бюджета!
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8 час.

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