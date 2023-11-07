США не поддерживают "повторную оккупацию Газы"

Белый дом не поддержит идет с повторной оккупацией Газы Израилем. Об этом заявил госдепартамент США. Пресс-секретарь Госдепа Ведант Патель, Sky News, также заявил, что Вашингтон не поддерживает какое-либо принудительное переселение палестинцев за пределы территории сектора Газа.