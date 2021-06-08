Юлия Витязева: Украина как унтер-офицерская вдова

ЗанозаПолитикаЮлия Витязева: Украина как унтер-офицерская вдова Анекдот днА Киев заявил, что «сделает больно» Белоруссии и Лукашенко, если Протасевича допросят представители ЛНР.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Виктороввага карлитоКовыряются в недоразумении самые отчаянные энтузиасты! У остальных все труднее обнаружить интерес и похоже настало время когда окончательно иссякнет! Помочь недоразумению прийти в окончательное состояние распада не хотят а по сему народ потерпит! Это их право это тебе не майданить и не скакать! Это терпЁж!!ЕЕкатерина«Cборище недобитых карателей» - слова Путинаmark kapustinКомментировать
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