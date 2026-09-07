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Регионы России

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Минпромторг РФ прогнозирует рост онлайн-торговли на 18-20% к 2026 году

Минпромторг РФ прогнозирует рост онлайн-торговли на 18-20% к 2026 году

Минпромторг России ожидает увеличение объема онлайн-торговли в стране на 18-20% к 2026 году, сообщил заместитель министра Роман Чекушов в интервью ТАСС.

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