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Регионы России

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Киану Ривз исполнит главную роль в триллере «Kill Current»

Киану Ривз исполнит главную роль в триллере «Kill Current»

Киану Ривз снимется в главной роли в новом шпионском триллере «Kill Current», посвящённом отставному сотруднику ЦРУ, который возвращается к работе, чтобы отомстить за смерть своего протеже.

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