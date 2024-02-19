Медвежий угол
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Медвежий угол

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В тюрьмах творится сущий кошмар. На "зонах" образовался халифат

В тюрьмах творится сущий кошмар. На "зонах" образовался халифат

Стоп-мигрант Подросток хотел заплатить , но услышал в ответ: "Я тебя вырублю" В Красногорском районе Москвы очередной инцидент, с участием "трудолюбивого" водителя маршрутки.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Здесь аналогия напрашивается с кровососущими насекомыми- если клопов не травить, они плодятся, увеличивается их популяция, и,  соответственно, объёмы выпитой крови...А потеря большого количество крови опасна...
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2 час.
НС
Николай Сатин
Россию они могут  с помощью продажных чиновников и главное не самые лучшие люди.
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2 час.
Светлана Позднякова
100% вы правы!!
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2 час.

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