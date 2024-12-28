Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    Находятся здесь на птичьих правах и что-то там тут рассказывают всех отправить домой и не разбираться Владимир Владим..."Лишить гражданст...
  • Игорь Васиков
    Пусть в аул возвращается блогерша хренова. А законность получения российского паспорта надо тщательно проверить. Впло..."Лишить гражданст...
  • Русский Россиянин
    Ноги вытирают об Россию, потому что она только может рисовать красные линии, уже давно раскатали Киев и ралу и всё б...Катастрофический ...

Чубайс нашёл "украденные" пять миллионов: Беглый чиновник судится в московском суде

Чубайс нашёл "украденные" пять миллионов: Беглый чиновник судится в московском суде

Бежавший из России Анатолий Чубайс продолжает судиться со своими деловыми партнёрами. Стало известно, что бывший чиновник снизил требования по ущербу сразу на 5 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Рыжее позорище🤮
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх