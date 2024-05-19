– Ошыйсың син миңа, – диде азгын Салих. – Үзең теләмәсәң дә, мин сине телим. Барыбер үземнеке итәм, карышма да.
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– Ошыйсың син миңа, – диде азгын Салих. – Үзең теләмәсәң дә, мин сине телим. Барыбер үземнеке итәм, карышма да.