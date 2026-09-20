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Третий день. Как в Барнауле проходят выборы в Госдуму и АКЗС

Третий день. Как в Барнауле проходят выборы в Госдуму и АКЗС

Горожане выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и местных советов Фото: Алина Богомолова / amic.

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