Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 50 тысяч человек В 2024 году исполнится 10 лет со дня подписания указа президента России от 24 апреля 2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".