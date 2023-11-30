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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО

Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 50 тысяч человек В 2024 году исполнится 10 лет со дня подписания указа президента России от 24 апреля 2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

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