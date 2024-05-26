Драконы армянской демократии

Кризис образования, элиты и идентичности — вот слагаемые армянской катастрофы, которая после потери Карабаха и изгнания оттуда десятков тысяч жителей для Еревана никак не заканчиваетсяИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Артур Хачикян, доктор политических наук Стэнфордского университета, преподаватель Российско-армянского университета в Ереванечитайте на monocle.