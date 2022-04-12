ivanovonews

5 подписчиков

В Лежневском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной вырубке лесного массива

Сотрудники Лежневского отдела полиции разбираются в обстоятельствах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная рубка лесных насаждений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх